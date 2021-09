Il volantino Carrefour nasconde al proprio interno offerte davvero da pazzi, rappresentanti nella maggior parte dei casi, le migliori occasioni per riuscire ad accedere ai prodotti effettivamente coinvolti, grazie a prezzi sempre più convenienti.

Il risparmio garantito agli utenti è effettivamente raggiungibile in ogni negozio sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono sempre commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto sono acquistabili nella variante no brand (solo per la telefonia mobile).

Carrefour: che prezzi bassi nel volantino

I prodotti racchiusi nel volantino Carrefour sono diversi, anche se nella maggior parte dei casi legati alla fascia bassa, ovvero con prezzi che non vanno oltre i 279 euro, necessari per l’acquisto di uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro di ultima generazione.

Appena sotto possiamo scovare lo Xiaomi Redmi Note 10S, disponibile all’acquisto a 219 euro, per finire con gli ancor più economici Samsung Galaxy A22 a 199 ero, Alcatel 1SE Lite a 109 euro, Motorola Moto G10 a 169 euro e Xiaomi Redmi 9AT a soli 89 euro.

Molto interessante è anche la proposta legata alla Xiaomi Mi Band 4, la smartband più richiesta e dal miglior rapporto qualità/prezzo, effettivamente in vendita a soli 12,95 euro, una cifra da pazzi e da cogliere subito al volo, sebbene non si tratti dell’ultimo modello disponibile sul mercato.

La campagna promozionale è stata per comodità riassunta nelle pagine sottostanti, in questo modo potrete godere dei migliori sconti attualmente disponibili, anche legati ad altre categorie merceologiche.