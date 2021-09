WindTre si scontra con i suoi principali rivali: Iliad e gli MVNO. Il gestore rivolge ai clienti degli operatori in questione tre delle sue migliori tariffe a un costo particolarmente conveniente. A partire da soli 7,99 euro al mese, infatti, consente di ricevere fino a 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Le offerte presenti in listino sono:

la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition

la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital

la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition

Passa a WindTre: ecco le tre nuove offerte da non perdere!

La WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition è l’offerta con minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione disponibile a un costo di soli 7,99 euro al mese. La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, invece, è la versione con più Giga di traffico dati. Infatti, a soli 7,99 euro al mese, l’offerta permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione. La WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition, infine, è la versione con minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione. Quest’ultima richiede un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.

Le tre offerte sono rivolte ai nuovi clienti provenienti da uno dei gestori elencati qui di seguito:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.