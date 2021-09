WindTre cerca di ostacolare Iliad e gli altri operatori rivali anche in questa prima parte di Settembre. Il gestore ha l’obiettivo dichiarato di attirare quanti più clienti al suo bacino, anche grazie ad una serie di vantaggiose tariffe low cost. Tra le principali promozioni, gli utenti di WindTre potranno scegliere la promozione, Go Unlimited Star+.

WindTre ancora protagonista con la tariffa con Giga no limits

La tariffa WindTre Go Unlimited Star+ si presenta come una delle migliori ricaricabili del momento. I clienti potranno attivare un ticket che prevede un costo inferiore per il rinnovo rispetto ad Iliad, al netto anche di consumi superiori.

Il ticket della promozione Go Unlimited Star+ di WindTre prevede Giga illimitati per la connessione di rete 4G, chiamate senza limiti verso tutti e SMS da inviare a chiunque. Il prezzo per gli utenti sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Per gli abbonati è inoltre anche previsto un costo bloccato nel primo semestre. Nei primi sei mesi di abbonamento, quindi, il gestore non potrà applicare alcun genere di rimodulazione né sui costi né sulle soglie di consumo per gli utenti.m

Alcune condizioni per l’attivazioni restano però fondamentale per gli utenti che attivano una SIM con WindTre. In prima istanza i clienti dovranno aggiungere quota extra dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda SIM. Al tempo stesso è anche prevista la portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad.

I clienti che sono interessati all’attivazione di questa tariffa di WindTre devono recarsi in uno store ufficiale del gestore.