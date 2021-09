Lo studio di proprietà di Sony, Sucker Punch, ha appena rilasciato il Director’s Cut di Ghost of Tsushima per Playstation 4 e 5. Ora ci sono indicazioni che il team stia presentando il suo prossimo progetto: un remake o una nuova parte della serie d’azione Infamous.

In ogni caso, ci sono indicazioni che un titolo del genere sarà una delle novità della vetrina che Sony mostrerà il 9 settembre 2021. Nella presentazione di 40 minuti verranno mostrati i giochi degli studi interni e degli sviluppatori indipendenti.

Sony si prepara per il suo evento showcase

Ci sono state indicazioni di un nuovo capitolo del titolo Infamous per molto tempo, ora leaker ben collegati in rete come Nick Baker li hanno raccolti, ma non ancora confermato esplicitamente il rumor. Inoltre, non è chiaro se si tratti di un gioco completamente nuovo o di un remake del predecessore. L’ultimo Infamous è apparso con il titolo aggiuntivo Second Son nel 2014.

Un gioco per il quale non ci sono leak – ma che verrà mostrato con un grado di probabilità molto alto – è GTA 5 Enhanced Edition, ovvero la nuova edizione della campagna di GTA 5 rivista tecnicamente e possibilmente anche nei contenuti. Rockstar Games ha annunciato molto tempo fa l’Enhanced Editon per l’11 novembre 2021, ma non ha ancora rivelato alcun dettaglio.

Inoltre, lo studio lavora a stretto contatto con Sony: la versione stand-alone di GTA Online appare gratuita per i possessori di PS5, mentre i clienti con Xbox Series X/S devono pagarla. Due mesi prima dell’uscita prevista della nuova edizione sembra essere il momento perfetto per una presentazione ufficiale e la mancanza di GTA 5 sarebbe la sorpresa più grande.

Ci sono anche indicazioni in rete che ci sarà una sorta di nuovo materiale sull’imminente God of War. L’uscita del gioco d’azione era inizialmente vagamente prevista per il 2021, ma è stata poi posticipata. Finora, nessun gameplay è stato visto.