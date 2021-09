L’evento iPhone 13 è vicino e ciò significa che lo è anche l’annuncio di Apple Watch Serie 7. Tuttavia, come rivelato in un nuovo rapporto, lo smartwatch potrebbe essere difficile da ottenere nelle prime settimane di disponibilità. A causa dei problemi di produzione in corso che Apple sta riscontrando, Mark Gurman ritiene che l’imminente Apple Watch Serie 7 sarà disponibile in un mix di modelli spediti in ritardo o in piccole quantità.

In altre parole, alcune varianti di Apple Watch Serie 7 potrebbero essere ritardate fino a ottobre o anche dopo. Altri saranno disponibili nei tempi previsti, anche se lo stock sarà inferiore a quanto originariamente previsto, il che significa che le date di spedizione potrebbero essere posticipate rapidamente.

Apple Watch Serie 7 dovrebbe fare il suo debutto il 14 settembre

Tuttavia, una rivelazione ritardata è improbabile. Gurman afferma che gli inviti all’evento di Apple potrebbero essere inviati questa settimana, il che significa che le recenti voci su un iPhone 13 del 14 settembre e l’annuncio di Apple Watch Serie 7 erano molto accurate.

Come promemoria, i problemi di produzione in corso di Apple Watch Serie 7 secondo quanto riferito sono causati dal nuovo design più piatto. Utilizza un display più grande e una nuova tecnica di laminazione che avvicina lo schermo al corpo. Quest’ultimo è ciò che si ritiene stia causando i problemi di produzione dell’ultimo minuto, anche se non è l’unico fattore che influisce sulla produzione. Come notato da altre fonti, anche la pandemia di COVID-19 ha contribuito alle sfide di produzione.

Oltre agli aggiornamenti visivi, l’Apple Watch Serie 7 dovrebbe offrire un chipset aggiornato e miglioramenti alla durata della batteria. Tuttavia, non aspettarti nuove importanti funzionalità per la salute, con quelle che secondo quanto riferito sono ritardate fino al 2022.