Apple Watch Series 7 dovrebbe essere prossimo al lancio ma alcune recenti voci hanno affermato che, a causa di problemi riscontrati nell’assemblaggio dei dispositivi, il colosso di Cupertino potrebbe posticiparne il debutto. Mark Gurman ha chiarito che il nuovo smartwatch di casa Apple sarà presentano nelle prossime settimane ma la disponibilità sarà limitata.

Apple Watch 7: il lancio sembra confermato ma la disponibilità sarà limitata!

Il colosso di Cupertino, stando alle ultime notizie, annuncerà il suo nuovo Apple Watch Series 7 il 14 settembre e nella stessa occasione presenterà al suo vasto pubblico la nuova generazione di iPhone.

I due dispositivi, tra i più attesi dagli appassionati, arriveranno quindi tra soli pochi giorni ma non sarà facile procedere con l’acquisto nell’immediato. Apple Watch Series 7 potrebbe richiedere una maggiore attesa per via degli intoppi riscontrati dalle aziende durante la fase di produzione.

Il nuovo display adottato da Apple, più grande rispetto a quello utilizzato nella precedente versione dello smartwatch e ancora più sottile, sembra aver causato dei disguidi rendendo complessa l’ultima fase di sviluppo del dispositivo.

Apple potrebbe quindi presentare lo smartwatch ma renderlo disponibile soltanto in seguito. Gli iPhone 13, il cui nome sembra essere stato confermato da recenti fughe di notizie, saranno invece disponibili a partire dal 17 settembre per i pre-ordini.

ALe date qui riportate necessitano però di conferme ufficiali da parte della stessa azienda, la quale dovrebbe procedere con la pubblicazione del primo annuncio nel corso dei prossimi giorni. Si ricorda, inoltre, che Apple potrebbe avere intenzione di organizzare più eventi nel mese di settembre. Dunque, i due dispositivi potrebbero anche arrivare in occasioni differenti.