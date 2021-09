Non molte settimane fa il colosso cinese Xiaomi ha annunciato ufficialmente in Cina il suo nuovo tablet. Quest’ultimo è il nuovo Xiaomi Mi Pad 5 ma sappiamo che ben presto farà il suo debutto anche per il mercato europeo. In queste ore, in particolare, sono emerse nuove informazioni sui probabili prezzi e addirittura un video unboxing.

Xiaomi Mi Pad 5: ecco un video unboxing e i probabili prezzi

Come già accennato, il nuovo tablet di casa Xiaomi si appresta ad essere annunciato ufficialmente anche in Europa e, in queste ore, sono emerse nuove indiscrezioni sul prezzo e un video unboxing.

Nello specifico, la pagina Xiaomiui ha pubblicato su Twitter un post in cui è presente un video dell’unboxing del dispositivo in Bielorussia, con relativo funzionamento, specifiche tecniche e prezzo. Il nuovo Xiaomi Mi Pad 5 sembra essere destinato ad essere distribuito in Europa senza un caricatore, dato che la confezione di vendita presente nel video sembra piuttosto sottile.

Xiaomi Tab 5 Global Unboxing leaked by Belorussian retailer https://t.co/Tgtyp5jpal. Source (IG):https://t.co/uvIOmYmep1

Source:https://t.co/CjXqH4EwVK pic.twitter.com/5AgG938PI5 — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) September 4, 2021

Oltre a questo, nel video è possibile scorgere il design e l’interfaccia presente sul dispositivo. Un design e una costruzione davvero notevole, con un corpo costruito apparentemente in metallo e dallo spessore ridotto. Sul retro, presente poi il comparto fotografico con il modulo in linea con il design degli ultimi device della serie Xiaomi Mi 11.

Ultimo dato importante che è emerso è quello riguardante i prezzi. Stando al video, in Bielorussia il tablet di Xiaomi sarà distribuito ad un prezzo di circa 400 euro per la versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Tuttavia, bisognerà attendere la presentazione ufficiale della versione globale per avere delle conferme