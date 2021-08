Nella giornata di ieri il noto produttore cinese Xiaomi ha tenuto un evento di presentazione ufficiale durante il quale ha presentato ufficialmente non solo smartphone, ma anche i nuovi tablet Xiaomi Mi Pad 5 e Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Vediamo brevemente le caratteristiche principali.

Xiaomi Mi Pad 5 e Xiaomi Mi Pad 5 Pro sono ufficiali: ecco le caratteristiche

Xiaomi si appresta a conquistare anche il settore dei tablet con i suoi due nuovi device. Questi ultimi, in particolare, condividono la presenza dello stesso display. Nello specifico, si tratta di un pannello da 11 pollici di diagonale con una risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel. Oltre a questo, troviamo una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, il supporto ad HDR10, la tecnologia TrueTone e 500 nits di luminosità massima.

Dal punto di vista prestazionale, invece, la versione standard del nuovo tablet dell’azienda è alimentata dal SoC Snapdragon 860 ed è disponibile solo in versione Wi-Fi. La versione Pro, invece, ha come processore il SoC Snapdragon 870 che garantisce anche il supporto alla nuova connettività di quinta generazione.

Troviamo poi alcune piccole differenze anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Xiaomi Mi Pad 5, in particolare, dispone di una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel. Xiaomi Mi Pad 5 Pro, invece, può vantare la presenza di due fotocamere posteriori da 13+5 megapixel nella versione Wi-Fi e da 50+5 megapixel nella versione con connettività 5G. Tra le altre caratteristiche, troviamo poi due batterie rispettivamente da 8600 mAh e 8720 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e quattro speaker con supporto al Dolby Atmos. Non manca infine la presenza di accessori di rilievo, come la cover magnetica con tastiera e il pennino.

Prezzi e disponibilità

I nuovi tablet di Xiaomi saranno disponibili per il mercato cinese secondo i seguenti prezzi: