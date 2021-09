Una fuga di notizie indicava con un buon grado di certezza che il pacchetto di giochi The Sims 4 Spa Day, originariamente rilasciato nel 2015, avrebbe presto ricevuto un ‘rinfresco’, un aggiornamento gratuito con l’aggiunta di nuove funzionalità che ‘migliorano l’esperienza’. Electronic Arts lo ha ufficializzato, confermando che il grande aggiornamento uscirà il 7 settembre.

Spa Day originariamente ha aggiunto un trio di nuove terme e una palestra, consentendo ai Sim di godersi le ore di svago sudando in una sauna, facendo un massaggio o facendo un bagno di fango. Le nuove attività si traducono in potenziate abilità di benessere, sbloccando nuove posizioni yoga, migliori capacità di massaggio e una ‘sorpresa speciale’ per la meditazione di alto livello.

The Sims 4 Spa Day: l’aggiornamento arriverà domani

I giocatori che preferiscono un approccio più fai-da-te a Sim-R&R possono anche progettare le proprie spa personali. L’aggiornamento aggiunge ‘una serie di nuovi miglioramenti e aggiornamenti dei contenuti’, tra cui maschere facciali, manicure e pedicure e nuovi colori, design e forme delle unghie. C’è anche una nuova aspirazione alla pace interiore e il tratto Alta manutenzione e i bambini ora possono prendere parte alle attività di benessere.

I Sims veramente impegnati possono aumentare ulteriormente il loro benessere, per diventare un Guru Zen o uno specialista della cura di sé. Questo aggiornamento è arrivato da molto tempo. Un sondaggio della community di gennaio 2020 ha chiesto ai giocatori quali espansioni o pacchetti di gioco vorrebbero vedere aggiornati.

Gli intervistati potevano selezionare fino a tre delle 16 possibili scelte (incluso Spa Day) e, sebbene non vi sia alcuna indicazione che questo sia il piano, non saremo affatto sorpreso di vedere aggiornamenti simili per altri pacchetti di giochi popolari in futuro. I proprietari di The Sims 4 Spa Day possono aggiornare gratuitamente con i nuovi contenuti a partire dal 7 settembre.