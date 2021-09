Sempre più possessori di Pixel 3 sono alle prese con un problema che può rendere inutilizzabili i loro smartphone. Secondo Ars Technica, un numero crescente di utenti Pixel 3 e 3 XL su IssueTracker di Google, i forum di supporto dell’azienda e Reddit affermano che i loro device si stanno ‘bloccando’ (cioè non rispondono completamente) con poco o nessun preavviso.

I dispositivi entrano in una ‘modalità di download di emergenza‘ (EDL) di Qualcomm che non ti consente nemmeno di ripristinare installando un nuovo firmware con metodi normali: non puoi accedere al bootloader per provare a ripristinare il device e l’unica cosa che puoi fare è attendere.

Pixel 3: Google dovrà fornire una soluzione al problema

Non è certo quale sia la causa del problema, quanto sia comune o se esista una soluzione pratica a parte la sostituzione di un determinato smartphone. Google non ha ancora commentato il problema e speriamo lo faccia presto indicando possibili soluzioni e, soprattutto, la causa del problema. Si ipotizza la possibilità di un problema hardware come il bootlooping di LG, anche se non ci sono prove sufficienti per indicare definitivamente un difetto fisico.

Ad ogni modo, le segnalazioni di bricking non sono una grande notizia per i possessori di Pixel 3. Molti di questi device sono fuori garanzia o stanno per perdere la copertura. Potrebbe essere necessario pagare per le riparazioni o un nuovo dispositivo non per colpa tua. Tuttavia, Google ha esteso alcune garanzie di Pixel 4 per coprire problemi noti con quei device, quindi c’è la possibilità che la società possa fare lo stesso qui e fornire soluzioni gratuite.