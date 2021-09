I migliori prezzi del mese sono direttamente da Expert, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un numero elevatissimo di sconti speciali, i quali promettono un risparmio quasi imbarazzante.

Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, per accedere agli sconti dovrete recarvi in uno dei tantissimi negozi sul territorio nazionale, oppure fare affidamento all’e-commerce aziendale, il quale prevede la spedizione a pagamento presso il proprio domicilio.

Expert: le offerte sono incredibili

Osservando da vicino la campagna promozionale di Expert possiamo scovare alcune occasioni molto interessanti, anche legate a smartphone top di gamma. Tra questi annoveriamo chiaramente Motorola Edge 20 Pro, ultimo della propria generazione, e da poco sbarcato sul territorio nazionale, passando anche per i più quotati Oppo Find X3 Pro, disponibile a meno di 1000 euro, ed il bellissimo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a soli 999 euro.

La fascia intermedia è invece perfettamente rappresentata da un buon carnet di occasioni, tra queste annoveriamo appunto Xiaomi Redmi Note 10S, Oppo A53s, Motorola Edge 20, Samsung Galaxy A52s, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi Note 10 Pro o similari.

Tutti i modelli elencati sono distribuiti nella sola variante completamente sbrandizzata, la quale prevede la ricezione degli aggiornamenti direttamente dal produttore, e non da un operatore telefonico. Maggiori dettagli ed informazioni sono interamente raccolti nelle pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, apritele per poterle visualizzare in alta definizione e scoprire i prezzi di Expert.