Gli sconti attivati da Trony nel periodo corrente, con validità fissata fino al 15 settembre, possono davvero far faville, promettendo al consumatore finale un risparmio quasi unico nel proprio genere, e prezzi decisamente più bassi del normale.

La campagna, a differenza di quanto abbiamo visto in passato, risulta essere disponibile praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo; l’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di fruire degli stessi sconti sul sito ufficiale, sarà sempre necessario recarsi fisicamente in negozio. I prodotti possono essere acquistati anche con rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Trony: tantissime occasioni con prezzi sempre più economici

Le occasioni disponibili da Trony sono perlopiù legate al cosiddetto Sconto IVA, infatti la campagna non prevede veri e propri sconti su specifici modelli, ma una riduzione generalizzata, indipendentemente dal livello di spesa.

Tutti coloro che acquisteranno in negozio potranno infatti godere di uno sconto effettivo del 18,03% rispetto al valore del cartellino, applicato immediatamente in cassa (non si tratta di buoni sconto o similari). Se pensavate che la riduzione fosse del 22%, vi stavate giustamente sbagliando, in quanto l’imposta viene applicata su un valore più basso del prezzo finale, di conseguenza scorporandola avrà un’incidenza percentuale inferiore, e corrispondente al 18,03%.

Per approfondire la questione, e conoscere nel frattempo anche l’intera campagna promozionale di Trony, fate affidamento sulle pagine che trovate integrate direttamente qui sotto.