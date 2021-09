Le nuove offerte del volantino Bennet lasciano letteralmente a bocca aperta gli utenti, i prezzi sono più bassi del normale, ed inducono a spendere decisamente meno del previsto.

La campagna promozionale, in netto contrasto con quanto sono solite offrire le dirette concorrenti, vedasi Euronics e Trony, è attiva su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale deve sempre essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.

Bennet: quanti sconti speciali per gli utenti

Le occasioni disponibili da bennet sono davvero molto varie ed interessanti, scoprendo da vicino la campagna promozionale notiamo prima di tutto la presenza di uno dei migliori smartphone in circolazione, nonostante sia sul mercato da più di un anno. Stiamo parlando dell’Apple iPhone 11, best buy a 599 euro, sopratutto per la qualità prestazionale e fotografica offerta.

Nel momento in cui, invece, si volesse acquistare un modello appartenente alla fascia medio-bassa, ecco spuntare l’ottimo Samsung Galaxy A32 5G, la variante dalle buone prestazioni generali, ed un prezzo complessivamente accessibile, dato che bastano 249 euro per il suo acquisto definitivo. Le specifiche tecniche sono molto allettanti, infatti parliamo di un display AMOLED da oltre 6 pollici di diagonale, processore octa-core e 4 fotocamere nella parte posteriore.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare aprendo quanto prima le pagine che trovate nell’articolo, ricordando che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio, non online.