Android: app e giochi a pagamento sono gratis ma solo per oggi, ci sono 15 titoli

Come capita ormai sempre più spesso gli utenti, arrivato il mese di settembre, cominciano a prendere in mano la loro vita e tutte le cose che ci sono da fare. Tra queste può esserci anche il cambio di smartphone, il quale in più casi può comportare problematiche anche abbastanza complesse. Molti utenti, non essendo esperti, possono incappare in una grande indecisione, soprattutto quando si tratta di scegliere tra uno dei due sistemi operativi vigenti.

Questi sono chiaramente Android e iOS, capisaldi del mercato smartphone che ad oggi riescono a dominare senza problemi. Per non sbagliare di certo una persona potrà fiondarsi proprio sul robottino verde, il sistema operativo di Google che pian piano è riuscito a farsi strada tra 1000 peripezie. Ad oggi una delle principali armi di questo sistema operativo è la grande versatilità, la quale diventa spesso anche una discriminante per la scelta. Inoltre il Play Store si mostra l’arma in più, siccome anche oggi ci sono tanti titoli a pagamento gratis.

Android: questo è il lungo elenco di app e giochi a pagamento che potete avere gratis