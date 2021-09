Il nuovo volantino Unieuro è assolutamente impressionante, i prodotti hanno prezzi veramente molto scontati, che portano gli utenti ad avere la possibilità di accedere ai migliori in circolazione, senza mai dover spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale riprende quanto di buono visto nelle settimane precedenti, infatti viene intitolata Continua Back To School, proponendo al cliente anche il rimborso massimo di 350 euro, sull’acquisto di un notebook da almeno 449 euro, previa riconsegna e valutazione di un vecchio modello (il rimborso avverrà tramite bonifico bancario, non sarà immediato).

Gli ordini possono essere completati in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche direttamente online, con spedizione gratuita per ogni acquisto superiore ai 49 euro, entro e non oltre il 9 settembre 2021.

Unieuro: il volantino che tutti si aspettavano

Il nuovo volantino Unieuro cerca di assecondare tutte le richieste e le necessità dei consumatori, proponendosi come validissima alternativa alle attuali proposte delle dirette concorrenti. All’interno della campagna si possono trovare un elevato numero di prodotti in promozione, con un forte focus sul mondo degli smartphone.

I top di gamma effettivamente coinvolti sono Samsung Galaxy S21+, in vendita a 869 euro, passando anche per Oppo Find X3 Neo, il cui acquisto richiede un esborso di 659 euro, per arrivare sullo Xiaomi Mi 11i, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 499 euro.

Volendo invece puntare verso la fascia intermedia, i modelli da non perdere riguardano Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9A, Motorola E7 Power, Motorola Moto G10, Oppo A94 o anche Xiaomi Redmi Note 10.