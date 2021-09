I prezzi da Bennet sono veramente bassi, e possono spingere il consumatore a risparmiare molto più del previsto, sia sull’acquisto di nuovi televisori, che ad esempio smartphone di ultima generazione, con caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Tutti coloro che vorranno accedere alle soluzioni indicate nell’articolo, potranno appoggiarsi direttamente ai soli negozi sparsi per il territorio nazionale; è bene ricordare che i prezzi elencati non sono validi sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia, salvo indicazione differente. La rateizzazione a Tasso Zero può essere richiesta al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: quante offerte per gli utenti

Il prezzo più interessante dell’intero volantino Bennet è applicato direttamente sull’Apple iPhone 11, uno smartphone richiestissimo dall’utenza mondiale, non più recentissimo, data la commercializzazione da più di un anno ormai, ma ancora appetibile data la richiesta di “soli” 599 euro.

Coloro che invece vorranno risparmiare al massimo, rinunciando anche in parte alle prestazioni generali, potranno decidere di affidarsi al Samsung Galaxy A32 5G, un dispositivo in vendita a 249 euro, e caratterizzato da un processore octa-core, da un display AMOLED, ben 4 fotocamere nella parte posteriore, sblocco con il visto e sensore per le impronte digitali.

Approfondendo la campagna promozionale, inoltre, notiamo la presenza di Fitbit Charge 4, il vecchio modello di una delle smartband ibride più apprezzate, acquistabile con un esborso finale di 99 euro. Questo e altro vi attende da Bennet, tutti i dettagli sono disponibili nell’articolo.