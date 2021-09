Le informazioni riguardanti il nuovissimo Red Magic 6S Pro si susseguono incessanti. Il nuovo smartphone da gaming di Nubia arriverà ufficialmente il prossimo 6 settembre, ma da qualche giorno ne conosciamo ogni dettaglio.

Le caratteristiche tecniche complete sono state anticipate da un video unboxing arrivato in anteprima assoluta. Il filmato ha confermato tutte le principale specifiche tecniche come display e SoC ma ha trascurato alcune delle feature meno evidenti.

Ad aumentare ancora l’interesse verso il lo smartphone ci ha pensato lo stesso produttore svelando ulteriori dettagli. Il primo riguarda i triggers posti sulla scocca che permettono di migliorare la fase di gaming. I grilletti hanno un sample rate fino a 500Hz per riconoscere ogni minimo tocco e rispondere prontamente.

Continuano ad emergere dettagli sull’atteso Red Magic 6S Pro

Il device non sarà l’unica sorpresa che ci aspettiamo il 6 settembre. Nubia ha confermato anche il debutto del Red Magic Fly Wise G1. Si tratta di un pulsante aggiuntivo che può andare a sostituire il tasto laterale per rendere più preciso il puntamento.

Infine, il Red Magic 6S Pro sarà accompagnato dal powerbank da 10000mAh. Grazie a questa soluzione, si potrà continuare a giocare in mobilità per ore ed ore, senza alcun problema. La struttura del powerbank è pensata per essere assolutamente accattivante ma al tempo stesso resistente.

Il display digitale permette di vedere lo stato di carica in tempo reale. Inoltre, in pieno stile gaming, il logo del produttore si illuminerà. Stando a quanto emerso fino ad ora, il device erogherà una potenza di 22.5W e sarà compatibile con tutti i device. Tuttavia ricordiamo che il Red Magic 6S Pro potrà arrivare fino a 120W di ricarica rapida utilizzando il caricabatterie proprietario.