Siete pronti a un mese di ottobre davvero esplosivo? Netflix ha confezionato delle sorprese davvero fantastiche che non vediamo l’ora di vedere. Tuttavia manca ancora un mese buono e, nell’attesa, dobbiamo accontentarci di tutte le news che arrivano. Ad esempio, eccone una. Da pochi giorni il debutto di You 3 è stato anticipato da un teaser esagerato. Comunque è stata una foto, scattata dai nuovi episodi, a lasciare tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

You 3: una foto lascia tutti i fan senza parole

Da alcuni giorni è stata pubblicata online una foto scattata direttamente dai nuovi episodi di You 3. Ciò che raffigura ha lasciato tutti i fan senza parole. Si tratta di un Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, irriconoscibile. Dov’è finito il buon vecchio libraio stalker?

Ora lo vediamo alle prese, insieme a sua moglie Love – l’attrice Victoria Pedretti – con il suo nuovo figlio. Difatti questa non è una sorpresa. Chi ha già avuto modo di vedere il teaser ufficiale sa che, dopo il lungo monologo in un discorso aperto al bimbo in arrivo, Joe si è rivolto proprio a suo figlio. Nondimeno, ciò che ha stupito è assistere a un Joe completamente rapito da questo piccoletto.

Teaser, trama e news

Ovviamente, fino a che You 3 non sarà disponibile all’appetito dei fan, il protagonista di questo titolo resterà il teaser che ha sfornato parecchie news sulla terza stagione. Prima fra tutte la data di uscita a catalogo. Netflix infatti ha pubblicamente dichiarato nel video che la serie TV sarà disponibile dal 15 ottobre 2021.

Prima di quella data dovremo captare ogni possibile novità in merito a uno dei titoli thriller psicologici più amati di sempre. Ma quale sarà la trama di You 3? Scopriamolo insieme grazie alla sinossi ufficiale:

“Joe e Love, ora sposati e con un bambino, si sono trasferiti in un sobborgo della California del Nord, dove sono circondati da imprenditori tecnologici privilegiati, mamme blogger critiche e biohacker famosi sui social. Joe è impegnato nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme l’impulsività letale di Love. E poi c’è il suo cuore. Davvero la donna che ha cercato per tutto questo tempo vive proprio accanto a lui? Scappare da una gabbia in un seminterrato è una cosa. Ma la prigione di un matrimonio perfetto con una donna saggia che conosce i tuoi trucchi… beh questa si dimostrerà una fuga molto più complicata“.