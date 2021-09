Settembre e ottobre saranno mesi davvero incredibili per i fan delle serie TV thriller e action. Il 3 settembre uscirà La Casa di Carta 5 e altri titoli sono in programma per gli abbonati al colosso dello streaming on demand statunitense. Tuttavia, una notizia farà impazzire chi ha da sempre amato Joe Goldberg. Finalmente ci siamo! Netflix pubblicando il nuovo teaser di You 3 ha anche rivelato la data di uscita della sua terza stagione. Ecco il video e i dettagli della trama.

You 3: sinossi ufficiale e data di uscita

You 3 uscirà, secondo quanto annunciato da Netflix, il 15 ottobre. Da quel giorno saranno disponibili a catalogo tutti i nuovi episodi della terza stagione. Una notizia bomba che farà sicuramente felici i fan di questa serie TV davvero incredibile. Ma di cosa parlerà la season 3?

Non vediamo l'ora di conoscerti, Henry.

La stagione 3 di YOU arriva il 15 ottobre. pic.twitter.com/HjB6EPO7oX — Netflix Italia (@NetflixIT) August 30, 2021

Nella clip Joe spiegherà alcune cose lasciate in sospeso dalla seconda stagione. Di questo però ne parleremo dopo con il teaser. Ora concentriamoci con la trama di You 3, ben descritta nella sinossi ufficiale:

“Joe e Love, ora sposati e con un bambino, si sono trasferiti in un sobborgo della California del Nord, dove sono circondati da imprenditori tecnologici privilegiati, mamme blogger critiche e biohacker famosi sui social. Joe è impegnato nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme l’impulsività letale di Love. E poi c’è il suo cuore. Davvero la donna che ha cercato per tutto questo tempo vive proprio accanto a lui? Scappare da una gabbia in un seminterrato è una cosa. Ma la prigione di un matrimonio perfetto con una donna saggia che conosce i tuoi trucchi… beh questa si dimostrerà una fuga molto più complicata“. Niente male la trama di You 3, vero?

Teaser ufficiale

Il teaser ufficiale di You 3 è particolarmente rivelatorio non solo per la data di uscita della nuova stagione, ma anche per un’informazione che fino a questo momento non sapevamo. Stiamo parlando del nome del figlio di Joe e della sua “pazza” moglie. Il protagonista nella clip spiega perché hanno scelto di chiamarlo Henry:

“Un nome che sia forte, ma che non intimidisca. Classico ma non basic. Letterario ovviamente perché crescerai in una casa piena di libri. Non ci aspettavamo di avere un maschio. E mentirei – continua Joe nella clip di You 3 – se dicessi che il pensiero di avere un mini me mi ha portato solo entusiasmo e nessuna sfida. Spero che farai quello che dico, non quello che faccio. Ma per te posso cambiare. Sarò un uomo che prenderai ad esempio. Un uomo che sarai fiero di chiamare papà“.

Non ci resta che attendere l’arrivo di You 3 il 15 ottobre 2021. Nel frattempo restiamo sintonizzati per qualsiasi aggiornamento o novità in merito.