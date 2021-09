Il nuovo volantino Unieuro nasconde al proprio interno alcune delle migliori occasioni attualmente in circolazione, e le mette a disposizione di tutti gli utenti che vogliono avvicinarsi ai prodotti più in voga in questo momento.

Fino al 9 settembre la campagna promozionale risulta essere attiva in ogni negozio in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro, intesi come ordine complessivo, anche somma di più prodotti.

Al centro del volantino Unieuro troviamo il rimborso del valore massimo di 350 euro, sull’acquisto di un nuovo notebook da almeno 449 euro, previa riconsegna e valutazione del centro autorizzato di un vecchio modello dello stesso tipo.

Non perdetevi i migliori codici sconto Amazon, sono per voi completamente gratis sul nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: scoperti i migliori sconti del periodo

Al netto della soluzione sovrastante, si possono comunque scoprire anche buone occasioni legate al mondo degli smartphone. Tra queste spiccano i vari Samsung Galaxy S21+, disponibili a 869 euro, Samsung Galaxy A12 a 149 euro, Xiaomi Mi 11i a 499 euro, Realme 8 Pro a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Xiaomi Redmi 9T a 199 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Oppo Find X3 Neo a 659 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A15 a 129 euro, Motorola E7 Power a 129 euro, Motorola Moto G10 a 159 euro e Wiko Y81a 79 euro.

Naturalmente sono disponibili anche altre offerte legate a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo raccomandiamo la lettura delle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo.