Il nuovo volantino attivato in questi giorni da Esselunga, è assolutamente da primato, promette al consumatore un risparmio degno di nota, con la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti attualmente in circolazione, e non solo.

La campagna promozionale descritta nell’articolo è da considerarsi valida solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sul territorio nazionale, gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale o da altre parti. Le scorte non appaiono essere limitate, di conseguenza sarà possibile recarsi anche gli ultimi giorni di validità della campagna, ottenendo uguale accesso alle promozioni.

Esselunga: ecco i nuovi sconti

Scoprendo il volantino Esselunga si scovano anche occasioni veramente molto economiche, tra cui spicca la Xiaomi Mi Band 5, la smartband dal miglior rapporto qualità/prezzo al mondo, e da poco commercializzata anche sul territorio italiano.

Le specifiche tecniche che maggiormente la contraddistinguono, riguardano il display AMOLED da 1,1 pollici (completamente a colori e touchscreen), il monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca, l’impermeabilità fino a 5 atmosfere, ma sopratutto la batteria fino a 14 giorni di autonomia.

Il prezzo di vendita è stato ridotto tantissimo rispetto al listino originario, al giorno d’oggi bastano solamente 19,95 euro per il suo acquisto, al netto di una cifra iniziale che si aggirata attorno ai 39,90 euro. La garanzia è come al solito di 24 mesi, la quale coprirà solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali; se interessati all’acquisto, ricordate comunque che quanto scritto è valido solamente mediante la presentazione della Tessera Fidaty.