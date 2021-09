Samsung, durante la conferenza di lancio della famiglia Galaxy S21 ad inizio anno, ha presentato anche le Galaxy Buds Pro. Le cuffie true-wireless sono il fiore all’occhiello del produttore per quanto riguarda il settore audio.

Per renderle ancora più uniche ed esclusive, Samsung ha iniziato il rilascio di un aggiornamento software a livello globale. L’update è caratterizzato dal numero di firmware R190XXUA0UH5 e porta con se alcune novità molto importanti.

Il changelog ufficiale riporta che l’aggiornamento introduce sulle Galaxy Buds Pro la modalità “Ambient Sound” anche per le chiamate. Inoltre, sarà possibile modificare alcuni parametri di questa modalità per adattarla maggiormente alle proprie necessita.

Arrivano novità anche per il sistema di cancellazione attivo del rumore (ANC) che ora può essere usato anche quando si indossa un solo auricolare. Inoltre, Samsung ha introdotto la modalità “Noise Control” per migliorare l’isolamento acustico.

Le nuove feature si allineano a quelle presenti sulle Galaxy Buds2 recentemente presentate. Ricordiamo che per poter effettuare l’aggiornamento software delle cuffie, è necessario installare sul proprio smartphone l’ultima versione dell’app Galaxy Wearable.

Attraverso questa applicazione è possibile gestire tutti gli aspetti delle Galaxy Buds Pro e lanciare anche l’aggiornamento. Per quanto riguarda le tempistiche invece, il produttore non ha fornito ancora una calendario ufficiale. La fase di aggiornamento è già iniziata in alcuni mercati, ma potrebbe volerci del tempo prima che tutti i device possano riceverlo. Non resta che recarsi nell’app e controllare manualmente se ci sono update in sospeso.