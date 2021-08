Ripercorriamo tutto quello che sappiamo a 3 giorni dall’uscita dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Sinossi, trailer e nuovo cast sono solo alcuni aspetti che hanno reso ancora più emozionante l’attesa di una delle serie TV più amate e acclamate a catalogo Netflix. Ecco tutti i particolari che ci permetteranno di assistere ai primi 5 episodi di quello che sarà il finale di stagione. Grande aspettativa, ma anche un po’ di malinconia nel sapere che dopo non ci sarà più nulla.

La Casa di Carta 5: sinossi e trailer

Iniziamo subito col capire cosa succederà durante tutto il finale di stagione de La Casa di Carta 5. La sinossi esprime bene il ritmo esplosivo e i pericoli a cui andranno incontro il Professore e tutti i membri della banda, nessuno escluso:

“La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra“.

Anche il teaser, pubblicato da Netflix in occasione dell’annuncio delle due date di uscita, ci ha dato un assaggio di come movimenta sarà la quinta stagione de La Casa di Carta.

Lo stesso vale per il trailer che ci ha fatto letteralmente accapponare la pelle per l’enorme quantità di adrenalina che prevediamo nei nuovi episodi. La Casa di Carta 5 sarà davvero emozionante e ci riserverà incredibili sorprese. Non vediamo davvero l’ora di “ingozzarci” con i nuovi 5 episodi di questo incredibile titolo.

New entry nel cast

Ovviamente non potevano mancare anche nuovi volti pronti a emozionare i fan de La Casa di Carta. Infatti, nella quinta stagione assisteremo all’arrivo di tre importanti personaggi: il figlio di Berlino, il comandante delle Forze Speciali dell’esercito di Spagna e la vecchia fiamma di Tokyo.

Los refuerzos de Gandia han llegado.

Gandia's reinforcements have arrived.#LCDP5 pic.twitter.com/OGkUjmPXSW — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 20, 2021

Antes del final quedan historias por conocer.

Before it all ends, there are still stories to be told.#LCDP5 pic.twitter.com/yP1ybDP9Um — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 19, 2021

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per rendere davvero esplosivo il finale di stagione de La Casa di Carta 5. Fortunatamente mancano solo pochissimi giorni a che Netflix renderà disponibili i primi 5 episodi. Per gli utlimi 5 dovremo attendere il 3 dicembre 2021.