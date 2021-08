I prezzi da Unieuro sono davvero sempre più bassi, grazie ad un volantino che cerca di mettere le ali agli sconti, portando gli utenti a risparmiare cifre decisamente superiori al previsto, o comunque alle più rosee aspettative.

Per accedere a tutto quanto vi racconteremo nel nostro articolo, ricordiamo essere necessario recarsi in negozio, in un qualsiasi in Italia, oppure direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In questo seconda caso, inoltre, è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa supererà i 49 euro, indipendentemente dai prodotti selezionati.

Unieuro: quante promozioni nel volantino

Il volantino di Unieuro cerca in tutti i modi di assecondare le richieste e le necessità degli utenti, proponendosi come valida alternativa alle migliori proposte delle concorrenti. Volendo acquistare uno smartphone Apple, sarà possibile mettere le mani su iPhone 12 Pro, disponibile a 1099 euro, oppure il più datato iPhone 11, il cui prezzo attuale non va oltre i 659 euro.

Molto interessante, e da non trascurare, è anche la promozione legata ai notebook. Tutti coloro che rottameranno un vecchio modello, e nel contempo acquisteranno un dispositivo da almeno 449 euro (sono inclusi anche gli Apple MacBook), potranno ricevere un rimborso postumo del valore massimo di 350 euro.

Le proposte toccano tantissime categorie merceologiche, le quali promettono risparmi decisamente superiori alle aspettative; per questo motivo non dovete assolutamente perdervi le pagine che trovate direttamente nel nostro articolo, potrete scoprire ogni singolo prezzo e le migliori offerte.