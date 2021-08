Carrefour ha recentemente attivato un nuovo interessante volantino, di natura SottoCosto, con alle spalle tantissime riduzioni che prevedono la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’elettronica, senza mai spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale risulta essere attiva ovunque in Italia, ma non sul sito ufficiale, fino al 5 settembre 2021. Data la natura della stessa, rammentiamo che le scorte sono estremamente limitate, ciò sta a significare che molto probabilmente termineranno prima del previsto; il consiglio è sempre il solito, recatevi in negozio quanto prima per completare l’ordine.

Carrefour: ecco gli sconti più in voga del momento

Carrefour asseconda le richieste dei consumatori, e prova a dare del filo da torcere alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, i suoi prezzi sono decisamente convenienti, a partire ad esempio dalla possibilità di acquisto dell’Apple iPhone 11, attualmente in vendita a soli 599 euro. Una cifra decisamente di tutto rispetto per un prodotto dalla qualità sopraffina, la variante in vendita presenta 128GB di memoria interna.

Avvicinandosi invece al sistema operativo Android, il consiglio è di puntare direttamente su modelli molto più economici, tutti disponibili a meno di 400 euro. Tra questi annoveriamo Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A32 e Motorola E7i Power.

Il volantino carrefour abbiamo deciso di riassumerlo direttamente nel nostro articolo, in questo modo potrete conoscere tutte le promozioni da vicino, riuscendo a risparmiare il più possibile su ogni acquisto.