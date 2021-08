Settembre sarà un mese al fulmicotone per gli abbonati Netflix. Sono diversi i titoli in arrivo sul catalogo del colosso statunitense. Tra questi ce ne sono alcuni che gli utenti non vedono l’ora di vedere come, ad esempio, La Casa di Carta 5. Oltre a questo, si avvicina anche la data di uscita della seconda stagione di una serie TV Netflix davvero incredibile. Ecco il nuovo trailer ufficiale di Into The Night 2 che è tensione pura.

Into The Night 2: data di uscita della nuova stagione

Se qualche fan se l’è persa, la data di uscita della nuova stagione di Into The Night 2 sarà mercoledì 9 settembre 2021. In quel giorno la tanto acclamata seconda stagione di questa serie TV originale Netflix sarà disponibile a catalogo per tutti gli abbonati.

Si tratta della prima produzione Belga per il colosso dello streaming. Scritta dal produttore e showrunner Jason George, questo titolo si è ispirato a The Old Axolotl, romanzo solo digitale scritto dall’autore polacco Jacek Dukaj.

Trailer ufficiale

Ovviamente, dopo il teaser di Into The Night season 2, Netflix non poteva mancare di deliziare i suoi fan con il trailer ufficiale, da poco pubblicato. Un concentrato di tensione pura che rivela il ritmo serrato dei nuovi episodi.

Quindi, promette davvero bene la seconda stagione di Into The Night. Per scoprire la trama, che inizierà proprio da dove avevamo lasciato i personaggi nell’ultima puntata, ecco la sinossi e il trailer ufficiali:

“Alla fine della prima stagione i passeggeri del volo 21 avevano finalmente trovato riparo dal sole in un vecchio bunker militare di epoca sovietica in Bulgaria, ma il sollievo dura poco per colpa di un incidente che rovina parte delle scorte di cibo. Obbligati a ritornare in superficie dovranno raggiungere il Deposito globale di semi in Norvegia nel tentativo disperato di sopravvivere. Purtroppo non sono gli unici ad averci pensato e in questa lotta contro il tempo per salvare l’umanità i nostri dovranno dividersi, raggiungere compromessi con i loro ospiti in divisa e fare sacrifici“.