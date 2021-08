Continua l’incubo alla ricerca della notte con il nuovo capitolo Netflix di Into The Night. Sta per tornare una delle serie TV più semplici, ma allo stesso tempo apprezzata dagli abbonati della piattaforma streaming on demand. Da poco è stato pubblicato il teaser in attesa del trailer ufficiale. Scopriamo insieme la trama, il cast, ma soprattutto ecco quando arriverà la seconda stagione!

Into The Night: è in arrivo la seconda stagione

Siete pronti a un bagno di adrenalina e tensione pura? Perché con Into The Night 2 vi aspettano tante emozioni e se il risultato degli 8 episodi della nuova stagione seguono il ritmo del teaser, allora ci sarà da divertirsi.

Una serie di eventi vi incolleranno allo schermo per seguire passo passo l’evolversi della trama di Into The Night 2. Cosa aspettarci dopo la prima stagione di questa serie TV? A dircelo è proprio Netflix nella sinossi ufficiale, da poco pubblicata:

“Alla fine della prima stagione i passeggeri del volo 21 avevano finalmente trovato riparo dal sole in un vecchio bunker militare di epoca sovietica in Bulgaria, ma il sollievo dura poco per colpa di un incidente che rovina parte delle scorte di cibo. Obbligati a ritornare in superficie dovranno raggiungere il Deposito globale di semi in Norvegia nel tentativo disperato di sopravvivere. Purtroppo non sono gli unici ad averci pensato e in questa lotta contro il tempo per salvare l’umanità i nostri dovranno dividersi, raggiungere compromessi con i loro ospiti in divisa e fare sacrifici“.

Data di uscita e cast

Ora sveliamo la data di uscita di Into The Night 2. La nuova stagione con i suoi avvincenti episodi sarà disponibile su Netflix da mercoledì 8 settembre 2021. Vediamo ora il cast completo.

Gli attori che faranno parte dei nuovi episodi di Into The Night sono: Astrid Whettnall, Edwin Thomas, Stefano Cassetti, Vincent Londez, Alba Gaïa Bellugi, Yassine Fadel, Babetida Sadjo, Ksawery Szlenkier, Nabil Mallat, James McElvar e Regina Bikkinina. Non dimentichiamoci i più importanti.

Infatti in Into The Night 2 non mancheranno Mehmet Kurtulus che interpreta Ayaz Kobanbay, Jan Bijvoet nel ruolo di Richard Mertens, Pauline Etienne alias Sylvie Bridgette Dubois e Laurent Capelluto ovvero Mathieu Daniel Douek.