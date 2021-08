Il volantino Comet raccoglie le migliori offerte del periodo corrente, e sopratutto le mette a disposizione di ogni utente sul territorio nazionale, senza porre importanti limitazioni alle possibilità di acquisto da parte degli stessi.

In netto contrasto con quanto accade quotidianamente da Euronics, la campagna promozionale corrente risulta essere attiva sia in negozio, senza limitazioni in termini di regioni, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti che si affideranno all’e-commerce, lo ricordiamo, potranno comunque fare affidamento sulla spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Per avere i codici sconto Amazon sul proprio smartphone, correte ad iscrivervi subito a questo canale Telegram interamente dedicato.

Comet: le nuove offerte sono per tutti completamente gratis

Il nuovo volantino Comet inizia con l’appoggiarsi agli smartphone di fascia alta, in particolar modo risulta essere possibile acquistare il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, un vero e proprio top di gamma, uno dei dispositivi più richiesti e desiderati di tutto il 2021, oggi effettivamente acquistabile a 1049 euro.

Nel momento in cui si volessero spendere meno di 400 euro, le occasioni non mancano, l’occhio cade direttamente sull’Oppo Find X3 Lite, il modello più invitante, in termini sopratutto di rapporto qualità/prezzo, data la richiesta attuale di 389 euro circa. In alternativa sarà possibile affidarsi direttamente a Samsung Galaxy A52, Galaxy A42, Motorola E7 Power o Oppo A94.

Se a questo punto foste rimasti incuriositi, il consiglio che vi possiamo dare è di aprire quanto prima le pagine che trovate nell’articolo, potrete così scoprire quali sono i prezzi più bassi.