Il risparmio è assolutamente garantito da Esselunga, grazie ad un nuovo volantino che promette promozioni importanti, applicate nella maggior parte dei casi su dispositivi di base abbastanza economici e non particolarmente impegnativi, in termini di prezzi finali.

La natura del volantino attuale è legata alla cosiddetta offerta tech, ovvero il cliente si ritrova a poter accedere ad una soluzione disponibile solo ed esclusivamente in negozio, non altrove o sul sito ufficiale, con scorte estremamente limitate. Il prodotto in vendita, risulta essere distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand, di conseguenza tutti gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, e non da un operatore telefonico.

Scoprite in esclusiva quali sono i migliori codici sconto Amazon, vi attendono gratis sul nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: tutte le migliori offerte del periodo

I prodotti da Esselunga sono fortemente scontati, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su uno smartphone di fascia bassa, reso ancora più economico dalla corrente offerta tech. Stiamo ovviamente parlando del Vivo Y11s, disponibile all’acquisto a soli 119 euro, e con il quale sarà possibile godere di discrete prestazioni generali.

Scoprendo da vicino la scheda tecnica, l’aspetto più importante pare essere legato alla batteria, un componente da ben 5000mAh, il quale rende l’autonomia quasi unica nel proprio genere. Per il resto è un terminale che potremmo quasi definire mediocre, quindi con display da oltre 6 pollici, sensore anteriore da 12 megapixel, 3 fotocamere posteriori, processore octa-core, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD).