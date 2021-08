Il volantino del mese di Agosto di Carrefour asseconda le richieste e le necessità degli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, disponibile più che altro ad una cifra che non superi i 400 euro di spesa complessivi.

A differenza di quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da MediaWorld e Unieuro, gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente in negozio, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. I prodotti sono tutti commercializzati con la garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location, e possibilità di godere della variante completamente sbrandizzata.

Carrefour: il nuovo volantino con tantissimi sconti speciali

Il nuovo volantino punta tutto sugli smartphone, in particolare sui dispositivi in vendita a meno di 400 euro, e quindi appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile. Tra questi spiccano chiaramente Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A12, Alcatel 1SE, TCL 20L o gli ultimi Realme 8 e Realme 8 Pro.

Nonostante il focus sia mirato verso la telefonia mobile, all’interno della campagna promozionale di Carrefour si possono comunque scovare anche altre occasioni di notevole importanza, legate a categorie merceologiche completamente differenti, come ad esempio gli elettrodomestici o i televisori di ultima generazione.

Nell’eventualità in cui vogliate approfondire la conoscenza del volantino, aprite subito le pagine che abbiamo integrato nell’articolo, ed inserite come galleria fotografica (cliccatele per poterle visualizzare in alta definizione).