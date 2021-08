Gli sconti da Coop e Ipercoop sono veramente da pazzi, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti sempre più economici, con i quali riuscire a garantire l’accesso a discrete prestazioni generali, nonché un prezzo decisamente inferiore alle aspettative.

Il risparmio è di casa, gli sconti che andremo a raccontarvi sono da considerarsi attivi presso i vari punti vendita fisici dell’azienda, ma solo in alcuni casi sul sito ufficiale; gli acquisti dovranno necessariamente essere completati recandosi personalmente nei negozi, senza limitazioni o vincoli particolari. Nell’eventualità in cui, ad ogni modo, abbiate la possibilità di ricevere il tutto a casa, sappiate che le spese di spedizione sono completamente azzerate per ogni ordine superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: il nuovo volantino valido per tutti

Coop e Ipercoop assecondano le richieste degli utenti lanciando uno sconto importante su uno smartphone di base già economico, stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi 9C, un dispositivo oggi effettivamente acquistabile a soli 115 euro.

Le specifiche tecniche rispecchiano perfettamente la fascia di appartenenza, ma sono impreziosite da una batteria da ben 5000mAh, un componente speciale che garantisce una autonomia decisamente superiore alle aspettative, ed in grado di garantire una qualità quasi unica nel proprio genere. Non mancano ovviamente un processore octa-core, un display da 6,5 pollici IPS LCD, 3 fotocamere integrate nella parte posteriore, 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), un sensore secondario da 5 megapixel e altro ancora.