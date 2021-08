Unieuro è riuscita a ridurre ancora di più i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti inclusi nel proprio catalogo, garantendo al consumatore finale un risparmio quasi senza precedenti, con risparmio veramente speciale per tutti coloro che decideranno di accedervi.

La campagna promozionale che andremo a raccontare è da considerarsi attiva fino al 31 agosto, con possibilità di acquisto presso i negozi e sul sito ufficiale di Unieuro; in questo secondo caso, lo ricordiamo, è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa, senza differenze particolari o limiti da segnalare.

Al centro del volantino troviamo inoltre la promozione Back To School, la suddetta prevede la possibilità di ricevere un rimborso del valore massimo di 350 euro, sull’acquisto di un nuovo notebook da almeno 449 euro, previa riconsegna di un vecchio modello. Prestate attenzione però, la cifra indicata è da considerarsi come massimale, tutto dipenderà dallo stato e dalla qualità del prodotto che andrete a rottamare.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon completamente gratis e scoprirete i prezzi più bassi.

Unieuro: prezzi economici e tantissimi sconti per tutti

I prezzi sono veramente bassi da Unieuro, anche per gli utenti che vogliono acquistare un prodotto di casa Apple. Gli smartphone del brand in promozione sono iPhone 12 Pro, disponibile a 1099 euro, oppure anche iPhone 11, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 659 euro, per finire con il più economico, Apple iPhone SE 2020, in vendita alla modica cifra di 519 euro.

Tutti gli altri prodotti rientrano nel mondo del sistema operativo Android, con un prezzo massimo stabilito dal Galaxy S21, attualmente in commercio a 769 euro.