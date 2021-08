Il nuovo volantino Bennet spezza letteralmente i sogni di Unieuro, con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, gli utenti sono felici di avere la possibilità di accedere a prodotti molto scontati, e disponibili a prezzi sempre più bassi ed economici.

Tutte le soluzioni descritte nell’articolo sono valide solo ed esclusivamente in negozio, con validità fissata fino al 31 agosto 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili. I prodotti sono acquistabili con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare presso le medesime location, e nel caso della telefonia mobile nella variante completamente no brand.

Bennet: questi sono i nuovi prodotti in promozione

Sfogliando la campagna promozionale di Bennet, l’occhio cade irrimediabilmente su uno dei migliori smartphone del 2020, quale è l’Apple iPhone 11. A causa della presenza sul mercato della nuova generazione, il suo prezzo si è ridotto moltissimo nel corso del tempo, arrivando a costare soli 599 euro, per la variante completamente sbrandizzata e con garanzia della durata di 24 mesi.

Nel caso in cui, invece, l’utente volesse acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, sarà possibile avvicinarsi direttamente al Samsung Galaxy A32 5G, disponibile all’acquisto a 249 euro, e con caratteristiche tecniche complessivamente in linea con le aspettative, almeno in confronto ad altri prodotti dello stesso tipo.

Il volantino Bennet lo potete scorrere qui sotto nel nostro articolo, in modo da godere di tutte le informazioni del caso, prima di decidere se recarvi in negozio per completare l’acquisto.