Dopo aver presentato diversi prodotti tech come smartphone e wearable, sembra che anche il produttore cinese Oppo sembra essere intenzionato a presentare il suo primo tablet. Di quest’ultimo erano già emerse alcune indiscrezioni qualche mese fa e ora abbiamo delle notizie in più grazie al noto leaker Digital Chat Station.

Il primo tablet di Oppo sta per arrivare, ecco i nuovi dettagli emersi in rete

Molto produttori del settore tech e soprattutto mobile si stanno interessando in quest’ultimo periodo alla realizzazione e commercializzazione non solo di smartphone, ma anche di tablet, soprattutto ora che con il Coronavirus si sono resi necessari questi strumenti sia per lo smart working che per la didattica scolastica.

Come già accennato, anche il produttore cinese Oppo ha deciso di concentrarsi su questa tipologia di prodotto e presenterà nel corso delle prossime settimane il suo primo tablet. Il leaker Digital Chat Station ha pubblicato in queste ultime ore un post fornendo alcuni primi dettagli. Nello specifico, il leaker ha postato un’immagine render del Huawei MatePad Pro con una diagonale da 12.6 pollici.

Secondo Digital Chat Station, quindi, il primo tablet a marchio Oppo sarà un dispositivo appartenente alla fascia medio-alta del mercato e, dal punto di vista estetico e dimensionale, non dovrebbe discostarsi molto dal tablet di casa Huawei. Dal punto di vista del software, l’azienda cinese sembra che abbia personalizzato l’interfaccia utente ColorOS per adattarla ovviamente al tablet. Oltre a questo, Oppo sembra intenzionata a portare avanti il suo ecosistema, creando quindi un’ottima interazione tra tutti i dispositivi.