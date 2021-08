Potresti voler dare un’occhiata alle tue vecchie figurine o cercare nelle scatole del tuo ripostiglio, perché molti giocattoli, libri e oggetti da collezione degli anni ’90 potrebbero valere una fortuna oggi.

Alcuni giocattoli come My Little Pony possono valere centinaia di dollari, una prima edizione specifica di “Harry Potter” potrebbe valere circa 55.000 euro all’asta.

Ecco 3 cose che puoi vendere

I libri originali di “Harry Potter” degli anni ’90 potrebbero farti guadagnare molti soldi. Le prime edizioni con copertina rigida di “Harry Potter e la pietra filosofale” che contengono la linea di stampa “10 9 8 7 6 5 4 3 2 1″ valgono fino a 55.000 euro. Sebbene tale somma sia specifica per la versione britannica del libro, anche le altre edizioni possono anche farti guadagnare una bella somma di denaro. “Harry Potter e la pietra filosofale“, la versione americana, può valere fino a 6.500 euro se ha la riga di stampa “1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 8 9/9 0/0 01 02” situata sul copyright pagina.

Regali Happy Meals

Gli Happy Meals di McDonald’s sono stati amati dai bambini di tutte le età attraverso le generazioni, principalmente per il piccolo giocattolo di plastica che si trova in ogni scatola rossa sorridente. Tuttavia, i vecchi giocattoli Happy Meal di McDonald’s potrebbero farti sorridere ancora di più da adulto. I giocattoli Happy Meal Changeables sono stati venduti tra i 20 e 140 euro, a seconda delle condizioni e della completezza del set.

I preziosi set Happy Meal includono Teenie Beanie Babies, Furbys e Halloween Bucket. Uno dei giocattoli Happy Meal più preziosi, “Inspector Gadget” del 1995, potrebbe farti portare a casa a circa 350 euro.

Vecchie Barbie

Ci sono un certo numero di bambole Barbie da collezione degli anni ’90 che potrebbero farti guadagnare una bella somma. Un set di bambole da collezione chiamato “Barbie Loves Elvis” del 1997 è attualmente in vendita a 149 euro su eBay. Una Barbie “Jeweled Splendor” costa circa 150, mentre una Barbie Pink Splendor e’ stata venduta per ben 1.000 euro. Anche gli accessori e i playset di Barbie possono farti una fortuna.

Gli oggetti vintage di Barbie come il playset drive-thru di Barbie McDonald’s, il set Barbie “Così tanto da fare! Camera da letto” e gli accessori Barbie “Magic Moves Barbeque” potrebbero farti guadagnare più di 100 euro ciascuno.