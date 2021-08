Correte da MediaWorld entro e non oltre il 31 agosto 2021, vi attendono prodotti veramente molto scontati, con i quali sarà possibile raggiungere prestazioni superiori alle più rosee aspettative, senza mai dover versare cifre troppo elevate, ed avendo la possibilità di completare l’acquisto praticamente ovunque.

Avete capito bene, la soluzione che andremo a raccontarvi nell’articolo è da considerarsi come valida globalmente, ciò sta a significare che sarà possibile effettuare l’ordine sia in negozio che direttamente tramite l’e-commerce aziendale, con la sola aggiunta delle spese di spedizione (in genere non superano i 9,99 euro). Tutti i prodotti sono comunque commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori.

MediaWorld: questi sconti sono assurdi

I prezzi attivati da MediaWorld fanno letteralmente sognare gli utenti, è possibile acquistare un elevato quantitativo di prodotti a cifre ridotte rispetto ai listini originari, godendo ugualmente di ottime prestazioni generali. Avvicinandoci al mondo Apple risultano essere disponibili i vari iPhone 12, in vendita a 799 euro, passando poi per iPhone 12 Pro, il cui prezzo si aggira attorno ai 1249 euro, per ridurre poi le aspettative verso iPhone 12 Mini e iPhone 11, commercializzati rispettivamente a 729 e 629 euro.

Per quanto riguarda il mondo Android, invece, il consiglio è di puntare dritti verso il meglio del momento, perfettamente rappresentato da Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra o Galaxy S21+, ma attenzione ai prezzi finali.