La Casa De Papel, lo show di Netflix piu’ seguito sulla piattaforma streaming sta per concludersi nel 2021 e le star della serie Úrsula Corberó e Álvaro Morte, così come il produttore esecutivo Jesus Colmenar, hanno commentato sul finale di stagione che sta per arrivare.

“Devo stare attento a come rispondo perché abbiamo già finito di girare, io l’ho visto, ma Ursula e Álvaro no“, ha detto Colmenar con una risata quando gli è stato chiesto di anticipare qualche notizia sul finale della serie durante il panel CTAM dello show giovedì.

“Quello che posso dire è che i fan possono aspettarsi la stagione più grande di tutte e la più emozionante“, ha continuato. “È finalmente giunto il momento di disporre tutte le carte sul tavolo, il che porta alla luce alcune delle più grandi sequenze d’azione nella battaglia finale. Concluderemo l’intera storia in questa stagione finale.”

Dei retroscena importanti

Corberó e Morte hanno rivelato come funziona la stanza dello scrittore dello show, in particolare si e’ parlato del fatto che alcuni di loro avrebbero potuto dare una sbirciatina alle sceneggiature per scoprire come sarebbe andata a finire per i loro personaggi.

“No“, dice Corberó con una risata. “Sarebbe difficile, ma è tipico della serie avere questo modus operandi. Alex Pina e gli scrittori dello show spesso scrivono fino all’ultimo minuto. Hanno l’ossessione di assicurarsi che tutto si allinei mentre procediamo.”

Aggiunge Morte: “E’ vero, posso confermare che le sceneggiature sono state scritte molto vicino a quando iniziamo le riprese. Né il regista né noi come attori sappiamo cosa ci aspetta oltre i due episodi. È fatto in modo che possano vedere come si dipana ciò che hanno scritto durante le riprese con un occhio attento a come si svolgono gli archi drammatici.”