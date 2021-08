Sin dal suo ritardo iniziale nell’agosto 2020, i fan hanno atteso con impazienza un aggiornamento concreto su quando potranno giocare il prossimo capitolo della storia di Master Chief.

Halo Infinite doveva essere originariamente un titolo di lancio per Xbox Series X, ma gli sviluppatori di 343 Industries lo hanno posticipato per migliorare il gameplay e l’intero titolo. Nel frattempo, hanno continuato a fornire informazioni su Halo Infinite in vari post sul blog e nel livestream dell’E3 di Xbox. C’era anche un’anteprima tecnica per la componente multiplayer del gioco poco meno di un mese fa, ma anche dopo quell’esperienza pratica, i fan erano ancora all’oscuro della data di uscita effettiva.

Halo Infinite: arriva il trailer ufficiale

Ora, la Gamescom 2021 ci ha finalmente fornito una solida data di uscita per Halo Infinite. L’annuncio è stato presentato verso la fine di un’intervista con gli sviluppatori. Si scopre che le voci di oggi, che possono essere attribuite a un’immagine trapelata dallo store Microsoft, erano del tutto accurate e il gioco uscirà infatti mercoledì 8 dicembre.

Oltre a questo annuncio tanto atteso, i fan di Halo hanno potuto vedere un lungo trailer cinematografico che ha fornito un contesto narrativo per la prima stagione di contenuti multiplayer del gioco.

Nel frattempo, c’è stata anche la rivelazione di un nuovo controller in edizione limitata, modellato sul design dell’armatura Spartan, che è stato prodotto per celebrare il 20° anniversario dell’uscita originale di Halo. Infine, ha debuttato anche un trailer di annuncio per una nuova console Xbox Series X a tema specifico per Halo Infinite. Questo sarà rilasciato in un bundle con una copia del gioco stesso, un controller e un cavo HDMI ad altissima velocità. I preordini sono ora disponibili dal Microsoft Store.