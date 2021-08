Il volantino Comet nasconde davvero sconti incredibili per ogni utente sul territorio nazionale, tutti i migliori prezzi sono a disposizione dei consumatori, i quali garantiscono un risparmio quasi mai visto prima presso gli altri rivenditori di elettronica.

La campagna promozionale è attiva indistintamente dalla provenienza, di conseguenza sull’intero territorio nazionale, con possibilità di accedere agli stessi prezzi anche tramite il sito ufficiale. Gli utenti che decideranno di affidarsi a questa soluzione, potranno comunque approfittare della spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa, e senza limitazioni particolari legate alle categorie di appartenenza.

Comet: attenzione alle nuove offerte

Le nuove offerte racchiuse all’interno del volantino Comet abbracciano tutte le migliori categorie merceologiche, ma sopratutto le fasce di prezzo. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, uno smartphone veramente molto speciale, caratterizzato da prestazioni super, ed un prezzo che con calma sta diventando più appetibile ed abbordabile; al giorno d’oggi sono necessari 1049 euro per il suo acquisto definitivo, almeno per la variante completamente sbrandizzata.

Nell’eventualità in cui, invece, vogliate ricorrere ad uno smartphone appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, allora potrete scegliere tra Oppo Find X3 Lite, Motorola E7 Power, Oppo A94, Samsung Galaxy A42 o anche Galaxy A52, spendendo sempre una cifra inferiore ai 400 euro.

Ogni altra informazione in merito alle migliori promozioni di Comet, è racchiusa nelle pagine sottostanti.