I prezzi attivati da Coop e Ipercoop sono davvero tra i più bassi mai visti prima d’ora, il risparmio per gli utenti raggiunge livelli altissimi, grazie al quale sarà possibile accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza spendere cifre troppo elevate.

Tutte le offerte che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risultano essere disponibili sia nei punti vendita, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso è prevista la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, inclusa di default al superamento dei 19 euro di spesa effettivi. I prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre presso le medesime location.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon e tutte le migliori offerte.

Coop e Ipercoop: il volantino ha tantissimi sconti

Il dispositivo su cui si basa l’intero volantino Coop e Ipercoop è lo Xiaomi Redmi 9C, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, con il quale risulta possibile accedere a discrete prestazioni generali. Il prezzo di vendita attuale corrisponde esattamente a 115 euro, naturalmente per la variante sbrandizzata.

La scheda tecnica parla di un dispositivo con display IPS LCD da 6,55 pollici, risoluzione HD+, affiancato da un processore octa-core, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (con possibilità di espanderla tramite microSD), 3 fotocamere nella parte posteriore, una anteriore da 5 megapixel, per finire con una ampissima batteria da ben 5000mAh.

Il prodotto non è limitato in termini di scorte, per questo motivo non è necessario affrettare la scelta, la scadenza della campagna è fissata all’8 settembre 2021.