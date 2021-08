Il nuovo volantino Carrefour avvicina gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, promettendo un risparmio importante sulla maggior parte dei dispositivi attualmente disponibili in commercio, in alcuni casi anche di fascia alta.

L’accesso alla promozione è aperto a tutti i consumatori, senza distinzioni o limitazioni particolari, ma non sul sito ufficiale dell’azienda, infatti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Coloro che vi accederanno, potranno comunque avvicinarsi ai migliori prodotti in circolazione, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre in negozio.

Carrefour: il volantino più inaspettato del momento

Il volantino Carrefour è assolutamente inaspettato, i prezzi sono bassi e permettono ai consumatori di godere di tantissimi smartphone a meno di 400 euro. I modelli da non perdere di vista rientrano tra xiaomi Redmi Note 9T, galaxy A12, Alcatel 1SE 2020, TCL 20L, Samsung Galaxy A12 o anche Xiaomi Redmi Note 10 Pro, tutti commercializzati nella variante completamente sbrandizzata.

All’interno della medesima campagna promozionale si possono comunque scovare buone occasioni in generale, anche legate ad elettrodomestici, televisori o prodotti per la propri abitazione. Le scorte, almeno secondo quanto comunicato direttamente dall’azienda, non sono limitate, di conseguenza sarà possibile accedervi anche verso la fine del periodo di validità della campagna.

Se volete approfondire la conoscenza con il volantino Carrefour raccontato nel nostro articolo, raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine che potete trovare elencate qui sotto, ed inserite come galleria fotografica.