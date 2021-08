Milioni di clienti Vodafone saranno colpiti da aumenti dei prezzi fino al 4,5% in piu’ il mese prossimo, secondo quando comunicato dal fornitore. Ma solo chi è in scadenza di contratto può recedere senza penali.

Quasi tutti i clienti a pagamento mensile sono interessati, sebbene l’esatto aumento dipenda dal prodotto che possiedi e da quando ti sei registrato o hai aggiornato l’ultimo piano.

Sapevamo già che i prezzi sarebbero aumentati del 4,5% per tutti i clienti di telefonia mobile, tablet e smartwatch con pagamento mensile che hanno sottoscritto l’offerta attuale dal 9 dicembre 2020, ma ora sappiamo che i prezzi aumenteranno dell’1,4% da aprile per i clienti che hanno effettuato l’ultimo aggiornamento o hanno stipulato un accordo prima di questa data.

È stato inoltre confermato che la maggior parte dei clienti Vodafone home broadband vedrà aumentare le bollette dell’1,4% da aprile.

Entrambi i gruppi di clienti hanno aumenti di prezzo legati alla misura dell’inflazione dell’indice dei prezzi al dettaglio (RPI) di febbraio, che è stata annunciata questa settimana. Quest’anno le bollette Vodafone aumenteranno fino al 4,5%.

Aumenti anche per la rete domestica

Inoltre, se hai stipulato un contratto per la banda larga domestica tra il 9 dicembre 2020 e il 23 febbraio 2021, bisogna aspettarsi un aumento dei prezzi dell’1,4% da aprile. Ancora una volta, questo si basa sulla cifra dell’inflazione RPI di febbraio, come annunciato a marzo.

Ha stipulato un nuovo contratto o rinnovato, esclusi i clienti a banda larga, dal 9 dicembre 2020? Sarai colpito da un aumento del 4,5% dalla bolletta di aprile.

Vodafone ha confermato l’anno scorso che avrebbe aumentato i prezzi per questi clienti da aprile 2021 utilizzando la precedente misura dell’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) di dicembre (come annunciato a gennaio) + 3,9%. L’IPC è stato confermato allo 0,6% a gennaio, con un incremento complessivo del 4,5%.

Gli aumenti di prezzo sono scritti nei contratti dei clienti, quindi non sarai in grado di lasciare l’azienda senza penali a meno che tu non sia al di fuori della durata minima del contratto.