Chi di noi non è innamorato delle giostre e della vita di chi lavora in questo particolare mondo. Amicizie, emozioni e paure sono i sentimenti che hanno accomunato generazioni quando arrivava il Luna Park. In questo nuovo articolo ci addentreremo proprio in questo luogo. Infatti, il 30 settembre 2021 è in arrivo un’incredibile nuova serie TV tutta italiana su Netflix. Acclamata dalla critica, promette davvero bene. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: dal 30 settembre sarà disponibile Luna Park

Una ragazza scomparsa, la sorella che è sulle sue tracce e una giostraia che desidera aiutarla. Ecco cosa ci aspetta nella nuova serie TV Luna Park che sarà disponibile su Netflix dal 30 settembre 2021. Poco più di un mese e i suoi nuovi episodi ci terranno incollati agli schermi per seguire le vicende di queste due ragazze legate da un incontro fortuito.

Questo titolo è stato prodotto da Fandango, una garanzia per i contenuti che verranno proposti. Una serie TV originale Netflix che grazie alla fantasia di Isabella Aguilar, che l’ha scritta, e la maestria di Leonardo D’Agostini e Anna Negri, che l’hanno diretta, saprà regalarci forti emozioni.

Simona Tabasco interpreta Nora, la giovane giostraia mentre Lia Grieco, che sancisce il suo debutto sugli schermi con questo titolo Netflix, è Rosa, la ragazza alla ricerca di sua sorella. Tanto distanti, all’apparenza, quanto vicine per un filo rosso comune che nessuno si aspetterebbe.

Luna Park è una di quelle serie TV in puro stile italiano che sa catturare l’attenzione dello spettatore guidandolo piano piano nella storia, come se le vite di quei personaggi gli appartenessero. Nel cast troviamo alcuni volti noti tra cui Ludovica Martino, la madre di stella che ha partecipato anche a SKAM Italia. C’è anche Michele Bevilacqua (attore in Don Matteo), che interpreta Lando e Lorenza Indovina (Forever Young) che interpreta il ruolo di Doriana.

Insomma, Netflix ha confezionato una serie TV davvero molto interessante che saprà soddisfare le aspettative anche dei più esigenti. Non ci resta che aspettare l’arrivo di Luna Park. Nel frattempo non ci dimentichiamo de La Casa di Carta 5 che con la sua prima parte sarà disponibile dal 3 settembre.