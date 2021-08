Ovviamente, trattandosi di una delle serie TV più apprezzate e seguite in tutto il mondo, le novità della quinta stagione de La Casa di Carta vengono rilasciate sapientemente con il contagocce. Pochi giorni fa infatti Netflix ha fatto un’incredibile rivelazione. Scopriamo insieme i tre nuovi personaggi che faranno parte del finale di stagione de La Casa di Carta 5. Si tratta del figlio di Berlino, del grande amore di Tokyo e del comandante dell’esercito.

La Casa di Carta 5: i nuovi personaggi in arrivo sono davvero spaziali

Sono tre i nuovi personaggi in arrivo per l’ultima stagione de La Casa di Carta. Ricordiamo a tutti quanto aveva dichiarato proprio Álex Pina in merito alla futura trama di questo ultimo capitolo: “I personaggi dovranno combattere per la propria vita. Ci sarà una vera guerra“. Inoltre aveva anticipato: “Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette“.

In armonia con queste dichiarazioni, è stato rivelato che uno dei tre nuovi personaggi in arrivo con i nuovi episodi de La Casa di Carta è Sagasta, comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo. Interpretato da José Manuel Seda, sarà uno dei nemici più pericolosi per la banda. Spietato, freddo e senza cuore, darà loro del filo da torcere.

Los refuerzos de Gandia han llegado.

Gandia's reinforcements have arrived.#LCDP5 pic.twitter.com/OGkUjmPXSW — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 20, 2021

Pina, parlando dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5 disse: “Ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti“. Ecco quindi in arrivo il grande amore di Tokyo, René, interpretato da Miguel Ángel Silvestre che ha fatto parte anche della serie TV di successo Sky Rojo.

Ricordiamo infatti come Tokyo, all’inizio de La Casa di Carta, si è raccontata: “Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia non mi chiamavo così. Questa ero io… e questo, l’amore della mia vita. L’ultima volta che l’ho visto era in una pozza di sangue con gli occhi aperti“. Pensiamo che non sarà molto contento Rio quando arriverà la vecchia fiamma di Tokyo.

. @ma_silvestre es René. Un fantasma del pasado. A ghost from the past.#LCDP5 pic.twitter.com/q5fFKooMZJ — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 19, 2021

Infine, ne La Casa di Carta 5, è pronto per entrare in scena Rafael, il figlio di Berlino. Interpretato dall’attore spagnolo Patrick Criado, sarà lui la “testata nucleare che distrugge ogni cosa“, come lo aveva definito suo padre.