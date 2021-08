In un rapporto di coppia, i segreti spesso si nascondono su WhatsApp. Le cronache della vita quotidiana ci raccontano che proprio sbirciando tra le conversazioni del proprio lui o della propria lei è possibile far emergere una serie di tradimenti. Non c’è quindi da stupirsi se sempre più persone al giorno d’oggi scelgono di monitorare le chat del proprio partner.

WhatsApp, il nuovo trucco da seguire per scoprire i tradimenti del partner

La lettura delle conversazioni è finalizzata proprio nella possibile scoperta di tradimenti o altro genere di infedeltà in un rapporto di coppia.

La lettura diretta delle conversazioni sullo smartphone del partner resta sempre il metodo favorito per gli utenti di WhatsApp. Questa tecnica, nella sua semplicità, però non è sempre efficace. C’è una considerazione da tenere a mente: dinanzi a messaggi da nascondere, gli utenti tendono a rimuovere in poco tempo tutti i contenuti anche minimizzante sospetti.

A questa tecnica è quindi necessario alternare un secondo metodo, che si sta dimostrando più valido per gli utenti. Il secondo metodo è caratterizzato dall’adozione del sistema WhatsApp Web. Proprio attraverso l’estensione desktop della piattaforma di messaggistica, è possibile monitorare in tempo reale il proprio partner.

WhatsApp Web consente di sincronizzare tutte le conversazioni da uno smartphone ad un pc. A conti fatti, quindi, basterà avere un computer e il possesso del Device altrui per pochi secondi ed il gioco sarà fatto. In questo modo, le chat saranno anche aggiornate in tempo reale e pronte alla lettura in ogni momento.