Whatsapp: le piattaforme americane continueranno a bandire i talebani?

La pagina del portavoce dei talebani,è ancora attiva sui social. Ciò significa una sola cosa: valanghe di critiche in ogni dove.invece ha preso la sua strada scegliendo die broadcast utilizzati dal gruppo che appena due giorni prima si è insediato a Kabul. Anche in questo caso le lamentele non sono state poche.

I talebani utilizzano i gruppi WhatsApp come canali per comunicare con la popolazione, e denunciare saccheggi, violenze o rapine. Nel 2016 per esempio, quando i miliziani ripresero il controllo di alcuni territori, le organizzazioni internazionali e non-profit si servirono dei gruppi per segnalare medicinali rubati o richiedere assistenza, dunque come un "canale di aiuto".

Proprio per questa ragione sorgono le critiche. Come riporta Euronews, il servizio di messaggistica è anche usato dai talebani per comunicare con i mass media. “La settimana scorsa, un comandante talebano avrebbe detto al servizio in lingua dari di Radio Free Europe via WhatsApp che il gruppo non aveva intenzione di prendere Kabul con la forza”.