Le offerte del volantino Unieuro fanno letteralmente sognare ed impazzire gli utenti, i prezzi sono molto più bassi delle dirette concorrenti, e possono spingere ad un risparmio decisamente superiore alle più rosee aspettative.

Le promozioni che indicheremo nel nostro articolo, lo ricordiamo, sono da ritenersi valide sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale; in questo secondo caso è previsto anche il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, ma solo per ordini del valore inferiore ai 49 euro, viceversa non sarà necessario versare nemmeno un centesimo.

Unieuro: quante offerte speciali nel volantino

Il volantino Unieuro cerca di accontentare tutti gli utenti, anche coloro che vogliono mettere le mani su un vero e proprio top di gamma, come ad esempio l’Apple iPhone 12 Mini o anche il Samsung Galaxy S21, due mostri sacri della telefonia mobile del 2021, in vendita entrambi a soli 729 euro.

Volendo invece ridurre la qualità generale, ma godere ugualmente di buone prestazioni, il consiglio è di affidarsi quanto prima a soluzioni del calibro di Realme 8 Pro, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola Moto G10, Vivo Y70 o anche Realme 8. La via di mezzo tra i due segmenti è comunque rappresentata da un giustissimo compromesso, l’Oppo Find X3 Neo, con specifiche tecniche di alto livello, attualmente commercializzato alla modica cifra di 659 euro.

