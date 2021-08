I prezzi del volantino MediaWorld raggiungono davvero livelli inaspettati, tutti i consumatori possono pensare di spendere sempre meno sui prodotti più interessanti del 2021, grazie ad una campagna che mira a garantire un risparmio quasi senza precedenti.

L’accesso alle promozioni è possibile in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, come anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare la spedizione presso il proprio domicilio, indipendentemente dal livello di spesa effettivamente raggiunto, o dalla categoria di appartenenza del prodotto selezionato.

MediaWorld: le nuove occasioni vi lasceranno a bocca aperta

Nuove offerte Mediaworld davvero uniche nel proprio genere, anche, e sopratutto, per quanto riguarda la telefonia mobile. Uno dei migliori smartphone in circolazione, quale è l’Oppo Find X3 Pro, può essere acquistato con un esborso di tutto rispetto, sebbene ancora abbastanza elevato; basteranno difatti 976 euro per il suo acquisto, nella variante completamente sbrandizzata, e con annessa la solita garanzia della durata di 24 mesi.

In alternativa il consiglio è di acquistare l’oppo Find X3 Neo, il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo non troppo elevato, data la richiesta finale di 662 euro, sempre alle medesime condizioni, ovvero smartphone sbrandizzato con garanzia legale di 2 anni dalla data d’acquisto.

All’interno del volantino MediaWorld si trovano anche altri sconti ugualmente interessanti, se volete conoscerli da vicino non dovete fare altro che aprire quanto prima le pagine che abbiamo integrato per voi nel nostro articolo.