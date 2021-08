Il miglior volantino Esselunga dell’anno è attualmente attivo in tutti i punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo. Gli utenti si ritrovano a poter accedere a prezzi sempre più bassi, senza mai rinunciare alla qualità generale.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, possono essere completati solamente in negozio, con accessibilità limitata in termini di scorte effettivamente disponibili. Non bisogna dimenticare la natura della campagna, ovvero di offerta tech, con quantitativi limitatissimi di possibilità di accesso sul territorio. La scadenza, ad ogni modo, è fissata al 1 settembre 2021.

Esselunga: queste offerte sono senza precedenti

Il nuovo volantino Esselunga prova in tutti i modi a spingere gli utenti a cambiare smartphone, infatti ha reso disponibile una promozione molto speciale sull’acquisto del Vivo Y11s, uno dei modelli più economici dell’azienda, per quanto riguarda il 2021. Ad oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 119 euro, nella variante con 32GB di memoria interna (completamente espandibile) e no brand.

Leggendo la scheda tecnica notiamo comunque buone specifiche generali, dispone di un display da 6.51 pollici, 3GB di RAM, un processore octa-core con frequenza a 1,8GHz, una batteria da ben 5000mAh, sblocco con il viso 2D, il sensore per le impronte digitali, ma sopratutto una tripla fotocamera posteriore, suddivisa in sensori da 13 + 8 + 2 megapixel.

Maggiori dettagli ed informazioni in merito al volantino Esselunga sono disponibili direttamente nelle pagine che trovate sul sito dell’azienda.