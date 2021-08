Le offerte racchiuse all’interno dell’ultimo volantino Expert assumono connotazioni ancora più interessanti e soddisfacenti, grazie sopratutto alla possibilità di affidarsi a prodotti veramente molto economici, in confronto naturalmente all’originario prezzo di listino.

Tutti gli utenti che vorranno effettivamente approfittare degli sconti potranno recarsi in negozio, senza vincoli territoriali, o direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione presso il proprio domicilio, sono sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo (tranne rari casi).

Expert: questi prezzi sono sempre convenienti

Il volantino attuale attraversa tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, a partire ad esempio dai top di gamma del periodo, quali possono essere i vari Xiaomi Mi 11, Oppo Find X3 pro o anche Samsung Galaxy S21, tutti disponibili a cifre che si avvicinano di molto al listino originario.

Le occasioni più interessanti vengono però raggiunte nel momento in cui la spesa cala sotto i 300 euro, in questo caso non possiamo che consigliare l’acquisto di un modello a scelta tra Motorola Moto G30, realme 8 Pro, Realme 8, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A16, Xiaomi Mi 11 Lite o Mi 11 Lite 5G, per finire con un buonissimo TCL 10 Plus.

Naturalmente all’interno della campagna promozionale si possono scovare anche moltissime altre promozioni legate a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo non dovete mancare assolutamente la visione delle pagine che abbiamo integrato per voi direttamente nell’articolo.